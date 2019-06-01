Nuhut’tan şampiyonluk kutlama ziyareti

HARUN AKKAYA

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut, yaşanan şampiyonluktan dolayı Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Çorum Haber Gazetesi Spor Yazarı Yalçın Kıbır ile birlikte kulüp tesislerine giden Nuhut, elde edilen başarının Ankara’da da büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandığını ifade etti. Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Bahri Kaya’nın da hazır bulundukları ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, sporda başarıya giden yolun ekip ruhundan geçtiğine işaret ederek, “ Uzun yıllar sonra şehrimize şampiyonluk kupasının gelmesi bizlere büyük mutluluklar yaşattı. Ankara’da ikamet eden biri olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, bu başarı Ankara’da yaşayan Çorumlular tarafından da büyük bir sevinçle karşılaştı.

Uzun yıllar spora hizmet etmiş biri olarak bir şeyi çok iyi biliyorum ki, sporda başarıya giden yol ekip ruhundan geçer. Bu başarının altından da ekip ruhu yattığını görebiliyoruz. Başta Kulüp Başkanı Fatih Özcan olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bununla birlikte de kulübümüzün her konuda destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu. Nuhut ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da elde edilen başarıya yürekten sevindiğini ifade ederek, bol bol selam yolladığını da sözlerine ekledi.

Kulüp Başkanı Sayın Fatih Özcan ise, Kenan Nuhut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elde edilen başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğine değinen Özcan, kendilerinin de bunu yaptıklarını ve ekip halinde çok ama çok çalışarak başardıklarını ve bunun devamı için de daha çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.