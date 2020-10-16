Nurettin Kabalak Erokspor ile anlaştı

HALİL ÖZTÜRK

Çorumlu Kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, Esenler Erokspor ile anlaştı.

Son yıllarda Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in ekibinde görev yapan Nurettin Kabalak 3. ligde mücadele eden Esenler Erokspor ile anlaştı.

Önceki sezon Kırşehir Belediyespor ile geçtiğimiz sezonda Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Selahaddin Dinçel ve ekibi yeni sezonda anlaştığı Kocaelispor’dan ilk maç sonunda ayrılık kararı aldı.

3. ligde mücadele eden Esenler Erokspor’da ise geçtiğimiz hafta Yakup Kalafat ile yolların ayrılmasının ardından sarı yeşilli kulüple anlaştı. Nurettin Kabalak’ın da görev aldığı teknik ekip dün yeni takımları ile ilk antrenmana çıktılar.