‘Önce bütçe sonra transfer’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kulübe ekonomik kaynak bulmak için üç büyük şehirde görüşmeler yapacak.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapacağı görüşmelerde kırmızı siyahlı kulübün yeni sezon bütçesini oluşturmak için çalışmalar yapacağını söyledi.

Yalçın, yeni sezon bütçesini oluşturmadan hareket etmek istemediklerini bunun içinde yoğun şekilde sponsorluk anlaşmaları için temaslarının olduğunu belirterek ‘Yaptığımız görüşmeler ile kulübün devri, futbolcuların serbest kalmaması adına gerekli kaynağı oluşturarak bu sorunları çözdük. Sezon boyunca kulübün transfer dışındaki harcamaları içinde gerekli kaynakları oluşturduk. Şimdi tek önceliğimiz transfer için gerekli kaynağı bulmak. Bunun içinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir dizi görüşmeler yapacağım. Bugün başlayacak bu çalışmalarımızın sonucunda oluşturacağımız bütçe ile önümüzdeki hafta başından itibaren teknik direktör ve futbolcu transferleri konusunda gerekli görüşmelere başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi bizim önceliğimiz kurumsal bir kulüp olmak ve kesinlikle kulübü borçlandırmamak. Yapacağımız çalışmalar sonucunda oluşturacağımız bütçeye göre yeni sezon transfer politikasını belirlelemek. Ülke ekonomisinin durumu ortada tüm kulüpler temkinli hareket ediyor. Bizde bu doğrultuda oluşturacağımız bütçeye göre yeni sezon hedefini oluşturacağız. Camiamız rahat olsun gecikme yok. Bu hafta yapacağımız çalışmalar sonucunda transfer bütçemizi oluştaracağız ve önümüzdeki hafta başından itibaren teknik direktör ve transfer konusunda gerekli adımları atacağız. Bunun içinde önümüzü görmemiz gerekiyor’ dedi.