Önce imza sonra antrenman

Çorum FK’da Teknik Direktör Mert Nobre bugün önce anlaşmayı imzalayacak akşam saatlerinde ise yeni takımı ile ilk antrenmana çıkacak.

Önce imza sonra antrenman

HARUN AKKAYA
Çorum FK’da Teknik Direktör Mert Nobre bugün önce anlaşmayı imzalayacak akşam saatlerinde ise yeni takımı ile ilk antrenmana çıkacak.

Önceki gün yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanan Mert Nobre bugün Çorum’a gelecek. Nobre burada yardımcıları ile birlikte resmi sözleşmeye imza attıktan sonra takımla tanışacak.

Kırmızı  Siyahlı takımın yeni teknik patronu Mert Nobre ve teknik ekibi akşam saat 18’de yeni takımları ile sezonun ilk antrenmanına çıkacaklar.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 12:05
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