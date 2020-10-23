Onur 4 hafta sonra antrenmanda

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da kaleci Onur Tekin dört haftalık aranın ardından yeniden antrenmanda.

Sezonun ilk maçında Manisa FK karşılaşması sonrasında teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı cezası alan Onur Tekin dün takımla çalışmalara başladı.

Onur Tekin Niğdespor maçını Başkan Fatih Özcan ile birlikte locada izledi. Başkan Özcan maç öncesinde genç kaleci ile uzun süren bir görüşme yapmıştı. Maçın ardından ise kulüpten yapılan açıklamada Onur Tekin’in cezasının kaldırıldığı ve takımla çalışmalara başlayacağı açıklanmıştı. Onur dün akşam saatlerinde yapılan antrenmana katıldı ve takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.