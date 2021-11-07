Onur başarı diledi

HALİL ÖZTÜRK

İlk profesyonel imzayı Çorumspor’da atan Onur Akbay o dönemde birlikte forma giydiği Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın ile hasret giderdi.

Erbaaspor alt yapısında Çorumspor’a transfer olan ve ardından beş sezon kırmızı siyahlı formayı giyen Onur Akbay ardından Konya Şekerspor, Adanaspor, Karşıyaka, Bursaspor, Şanlı Urfaspor, Adana Demirspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve son olarakda bu sezon Bodrumspor’a transfer oldu.

Çorumspor’da birlikte forma giydiği ve aynı okulda birlikte okuduğu Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın ile maç öncesi tribünde görüşen Onur Akbay hem kısa süreli sohbet ederek hasder giderdi hemde başarılar diledi. Oğuzhan Yalçın’da tecrübeli futbolcuya başarı dileklerinde bulundu.