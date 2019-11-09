Osmancık, Çankırı’da puan avında

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig 8. hafta maçları yarın oynanacak. 4. gruptaki temsilcimiz Osmancık Belediyespor 1074 Çankırıspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Lige genç bir kadro ile başlayan ve topladığı puanlarla üst sıralarda kendine yer bulan Osmancık Belediyespor üç hafta süren bir duraklamanın ardından geçtiğimiz hafta sonu sahasında Ladik Belediyespor’u 3-1 yenerek çıkışa geçmişti.

Bu galibiyetin verdiği moralle hafta boyunca 1074 Çankırıspor maçına hazırlanan Osmancık Belediyespor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Antrenör futbolcu Turgay Doğan zor bir deplasmanda mücadele edeceklerini hedeflerinin puan yada puanlar alarak dönmek olduğunu söyledi.

Ev sahibi 1074 Çankırıspor ise kötü başladığı sezonda son haftalardaki çıkışı ile grupta üst sıraları zorlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda grupta alt sıralarda bulunan 1926 Bulancakspor deplasmanından 4-0’lık galibiyet ile dönen Çankırıspor sahasındaki bu maçıda kazanarak ligde çıkışını sürdürmek amacında.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 18:37