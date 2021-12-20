Osmancık evinde farklı galip

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor evinde Yeşil Kamanspor’u 3-0 yenerek dördüncü galibiyetini aldı ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü.

Yeşil Kamanspor önünde ilk yarısını Mücahit’in golü ile 1-0 önde tamamlayan Osmancık Belediyespor son bölümde Taha ve Mustafa Emre’nin golleri ile farka gitmeyi başardı.

Üç haftalık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Yozgatspor deplasmanında son dakikalarda yediğ i golle 1-0 mağlup olan Osmancık Belediyespor önceki hafta Yozgatspor depasmanında son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara almıştı.

Kırmızı Beyazlılar grupta son sırada bulunan rakibi önünde ilk dakikalardan itibaren etkili oldu ancak hücumda aradığı pozisyonları bulmakta zorlandı. Maçın 41. dakikasında yan topta savunmadan ileri çıkan Mücahit’in attığı golle 1-0 öne geçen Osmancık Belediyespor rakibin direncini kırdı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun ortaya koydu.

Kapanan rakibi önünde pozisyon üretmekte zorlanan temsilcimiz son bölümde rakibinin öne çıkmasından da yararlanarak 78. dakikada Taha’nın golü ile skoru 2-0 yaptı ve rahatladı. Maçın 84. dakikasında Mustafa Emre ile farkı üçe çıkaran Osmancık Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak dördüncü galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi.