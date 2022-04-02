Osmancık, Kaman’da şampiyonluk vizesi için kazanmak zorunda

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor şampiyonluk yolunda sezonun son deplasman maçında yarın saat 14’de Yeşil Kamanspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde son altı maçta beş galibiyet alarak şampiyonluk iddiasını son iki haftaya taşıyan Osmancık Belediyespor yarın Kaman deplasmanında kazanarak son hafta evinde Ankara TKİspor maçı ile final oynamak istiyor.

Ligin ilk yarısında özellikle evinde kaybettiği puanlarla zirveden uzak kalan devre arasında yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendiren Osmancık Belediyespor altı maçta topladığı 19 puanla zirvenin ortağı olmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında şampiyonluğun en güçlü adayı Yozgatspor’u 2-1 yenerek büyük avantaj yakalayan temsilcimiz yarın Kamanspor maçını kazanıp Yozgatspor ile Keçiören Bağlumspor arasındaki maçın sonucuna göre son hafta final maçı oynamak istiyor.

Ev sahibi Yeşil Kamanspor ise ligden direk düşmeme adına il içi sıralamasında Mucur Yabanlıspor ile sıralamadaki yeri için mutlak puanla ayrılmak isteyecek.

Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan iyi bir hava yakaladıklarını ve son düdüğü kadar şampiyonluk mücadelesini vereceklerini söyledi. Devre arasındaki transferlerle eksiklerini giderip iyi bir ekip olduklarını belirten Doğan ‘Bunuda aldığımız skorlar ve oynadığımız oyun ile gösterdik. Şimdi önümüzde iki kritik 180 dakikamız var. Biz ilk olarak yarın oynayacağımız Kamanspor maçını kazanmaya odaklandık. Biz sahada kazanıp sonra rakiplerin sonuçlarına bakacağız. Biz kazanamadığımız sürece rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. O yüzden Yozgat galibiyetinin verdiği moralle hafta boyunca çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Rabikimizi tanıyoruz ve hata yapmadan kazanıp evimize dönüp son maçta evimizde mutlu sona ulaşmak istiyoruz’ dedi.

Hakem Kayseri’den

Yeşil Kamanspor ile Osmancık Belediyespor arasındaki maçı Kayseri bölgesi hakemi Cemal Emre Gömeç yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Düzce’den Ömer Koç ve Yozgat’tan Muhammed Buğra Karaca. Dördüncü hakem ise Ankara’dan Emre Coşkun. Maçın gözlemcisi ise Adana’dan Özgür Ceylan.