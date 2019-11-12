Osmancık puanları toplamaya devam ediyor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig 4. grupta 8. hafta maçlarında lider Çarşambaspor rakiplerini birer birer yenerken temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise Çankırı deplasmanından bir puan çıkartmayı başardı.

Lider Çarşambaspor takipcilerinden Niksar belediyespor karşısında ilk yarıda on kişi kalmasına karşın rakibini zorlu mücadele sonunda 2-1 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi ve en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı.

Kastamonu İl Özel İdarespor evinde Bulancakspor’u Atakum Belediyespor ise Ladik Belediyespor deplasmanında galip gelerek sıralamadaki yerlerini korudular.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor genç kadrosu ile zorlu Çankırıspor deplasmanından bir puan çıkarttı. Rakibi önünde özellikle savunmada iyi mücadele eden temsilcimiz ev sahibi takımın penaltı atışından da yararlanamadığı maçtan bir puan çıkartmayı başardı.

Ligde dokuzuncu hafta maçları pazar günü oynanacak. Osmancık Belediyespor sahasında grubun şampiyonluk adaylarından Kastamonu İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Kırmızı Beyazlılar sahalarındaki bu maçı kazanarak sıralamada kendilerini üstlerde yer bulmak amacında.