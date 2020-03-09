Osmancık seriyi evinde bozdu

HARUN AKKAYA

Osmancık Belediyespor beş haftalık seriyi evinde Çankırıspor önünde bozdu.

Kırmızı Beyazlılar 1074 Çankırspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olarak beş maçlık yenilmemezlik ünvanını kaybetti.

Son beş haftada üç galibiyet ve iki beraberlikalan Osmancık Belediyespor grupta ikinci sırada yer alan 1074 Çankırıspor’u evinde konuk etti. İlçe sahasında oynanan maçta 30 kadar Çankırı’lı taraftar ile bin kadar Osmancıklı futbol sever takımlarına destek verdiler.

Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde konuk 1074 Çankırspor daha etkili bir futbol ortaya koydu.. 42. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Batınay topla sağ kanattan ceza sahasına girdi kaleci Muhammed Zahid ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu tecrübeli kaleci gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında sağ kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında Onur çok güzel ortaladı müsait durumda Barlas kafayı vurumadı ve kırmızı beyazlılar öne geçme fırsatından yararlanamadı.

İlk yarıda takımlar çabası gol getirmedi ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım oldu. 50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Semih’in kafa ile indirdiği topa Batınay yakın mesafeden sert vurdu top yandan az farkla auta gitti.

57. dakikada bu kez Osmancık Belediyespor gole çok yaklaştı. Barlas topla savunma arkasında topla buluştu kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurmakta gecikince savunma araya girerek mutlak bir golü önledi.

75. dakikada ani atakla etkili olan temsilcimiz Alper ve Onur ile rakip savunmayı az adamla yakaladılar ancak paslaşmada anlaşmazlık yapınca mutlak bir pozisyonu harcıladılar.

81. dakikada sağ kanattan konuk takımın kazandığı faul atışında ceza sahasına yapılan ortada altı pasa yakın noktada Serkan kafayı vurdu top uzak köşeden Osmancık Belediyespor ağlarına gitti ve Çankırıspor 1-0 öne geçti.

Maçın son bölümünde Osmancık Belediyespor baskı kurdu ancak konuk takım iyi kapanarak fazla pozisyon vermedi ve deplasmandan 1074 Çankırıspor 1-0 galip ayrılarak sıralamadaki çıkışını devam ettirdi. Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise beş haftalık yenilmezlik serisini kaybetti ve haftayı puansız kapattı.