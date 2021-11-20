Osmancık siftah peşinde

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin 4. hafta maçında yarın evinde Mucur Yabanlıspor önünde ilk galibiyetini almak istiyor.

Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de ilçe sahasında oynayacağı Mucur Yabanlıspor önünde ilk galibiyetini alarak son sıradan kurtulmak amacında.

Ligde ilk hafta evinde Sorgun Belediyespor’a 3-0 yenilen ikinci haftayı bay geçen Osmancık Belediyespor geçen hafta üçüncü haftada ise Keçiören Belediyesi Bağlumspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyet ile dönerek üçüncü hafta sonunda grupta puansız olarak son sırada yer aldı.

Konuk Mucur Yabanlıspor ise ilk hafta evinde Yeşil Kamanspor’u 4-0 yenerek yükseldiği liderliğin ardından ikinci haftada Ankara TKİ deplasmanında 3-3 berabere kalarak zirvedeki yerini korumuştu.. Konuk takım geçen hafta ise evinde Sorgun Belediyespor’a 2-0 yenilerek ilk mağubiyetini aldı ve sıralamada üç basamak inerek dördüncü sıraya düştü.

Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan kesinlikle oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını buna Mucur Yabanlıspor maçında son vermek istediklerini söyledi. Doğan takımda eksik futbolcu bulunmadığını sakatlıkları geçen isimlerinde kadroya alındığı belirterek ‘Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi devam ettirip bunu golle süsleyerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyoruz. Alacağımız galibiyet ile ligde alt sıralardan kurtulmak ve Osmancık Belediyespor’u layık olduğu üst sıralara taşımak istiyoruz’ dedi.

Hakem Samsun’dan

Osmancık Belediyespor’un yarın evinde oynayacağı Mucur Yabanlıspor maçını Samsun bölgesi hakemi Faruk Küstül yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Osmancık Belediyespor- Mucur Yabanlıspor maçında yardımcı hakemler ise Amasya’dan Sadettin Ebrar Balcı ve Arslan Sevinç. Maçta dördüncü hakem ise Samsun’dan Muhammet Çolak. Maçta gözlemci olarak ise Ankara’dan Hilmi Alper Şenkal görev yapacak.