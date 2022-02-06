Osmancık, Sorgun’dan rövanşı aldı

HARUN AKKAYA

BAL temsilcimiz Osmancık Belediyespor ikinci yarıya mükemmel başladı.

Sezonun ilk maçında evinde 3-0 mağlup olduğu Sorgun Belediyespor’u deplasmanda Taha’nın attığı gollerle 2-0 yenerek üst sıralar için iddiasını sürdürdü.

Ligin ikinci yarısına yaptığı takviyelerle iyi hazırlanan Osmancık Belediyespor rakibi önünde tüm maç boyunca üstün bir futbol ortaya koydu. Maçın ilk yarısında iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 20. dakikada savunma arkasına atılan topla Taha rakip ceza sahasında kaleciyi geçti boş kaleye gönderdiği topu savunma kayarak son anda çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada yeni transfer Kaan’ın kafa vuruşunda top direkten geldi ve ilk yarıda takımların çabası gol getirmedi ve devre 0-0 beraberlikle ile sona erdi.

İkinci yarıya Osmancık Belediyespor golle başladı. Sol kanattan kazanılan korner atışında ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Taha kafa ile topu Sorgun ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra ev sahibi takım daha çok öne çıkmaya başladı. Savunma orta sahayı kalabalık tutan kırmızı beyazlı temsilcimiz rakibine fazla pozisyon vermedi. 72. dakikada Osmancık Belediyespor ve Taha’nın ikinci golü geldi. Ceza sahasına yapılan ortada arka direkte kendini unutturan genç futbolcu ayak içi ile uzak köşeye düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yapan golü attı.

Maçın kalan bölümünde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Osmancık Belediyespor Sorgun’dan hem rakibinden rövanşı aldı hemde ikinci yarıya galibiyet ile başladı. Osmancık Belediyespor bu galibiyet ile 15 puanla dördüncü sıraya yükselirken Sorgun Belediyespor 14 puanla beşinci sıraya indi.