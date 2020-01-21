Osmancık üç mağlubiyetin ikisini Niksarspor’dan aldı

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig 4. grupta Çarşambaspor ikinci yarıda kayıpsız başladı ve takipçileri ile aradaki puan farkını sekize çıkardı.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise Ladik Belediyespor’a yine yenildi.

Ligde ikinci yarının ilk hafta maçlarında lider Çarşambaspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ladik Belediyespor önünde ilk yarıda zorlansada ikinci yarıdaki etkili oyunu ile maçtan 4-1 galip ayrılarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve 39 puanla en yakın rakibinin sekiz puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Liderin takipçisi Kastamonu İl Özel İdarespor ise Görelespor deplasmanında girdiği gol düellosundan 3-3 beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı. Atakum Belediyespor ise evinde Boyabat’ı tek golle geçerek üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile 14. maçında üçüncü mağlubiyetini Niksar Belediyespor deplasmanında aldı. Ligin ilk haftasında evinde 1-0 yenildiği maçın ardından bir tek grup lideri Çarşambaspor deplasmanında mağlup olan kırmızı beyazlılar üçüncü mağlubiyetide Niksar deplasmanında yine 1-0’lık skorla aldı.

Ligde 15. hafta maçları 26 Ocak pazar günü oynanacak. Osmancık Belediyespor ikinci yarının evindeki ilk maçında pazar günü Merzifonspor’u konuk edecek. Kırmızı Beyazlılar ilk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 yenmişti.