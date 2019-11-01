Osmancık yeni çıkış arıyor

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin yedinci hafta maçında yarın sahasında Ladik Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde son üç maçından iki puan çıkartan ve sıralamada düşüşe geçen kırmızı beyazlılar yarın sahalarında oynayacakları Ladik Belediyespor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde ilk altı haftada iki galibiyet ve iki beraberlik alan Osmancık Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu grup lideri Çarşambaspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin ardından yarın sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde son üç maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan ve galibiyete hasret olan kırmızı beyazlılar evlerinde kazanarak buna son vermek istiyor.

Konuk Ladik Belediyespor ise iddialı başladığı sezonda ilk beş haftada bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Geçtğimiz hafta sonu sahasında 1926 Bulancakspor maçını kazanarak ilk üç puan sevincini yaşayan Ladik Belediyespor bu çıkışını Osmancık Belediyespor deplasmanında kazanarak devam ettirmek istiyor.

Yarın saat 14’de Osmancık İlçe sahasında oynanacak Osmancık Belediyespor - Ladik Belediyespor maçını Ankara bayan bölgesel hakemi Melek Dakan yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Hasan Bostan ve Ali Ceylan. Dördüncü hakem ise Salih Aytaç. Maçın gözlemcisi ise Gökhan Yenibaki.

‘Kazanmak istiyoruz’

Osmancık Belediyespor antrenör futbolcusu Turgay Doğan takım olarak sahalarında kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Ligde son üç haftada istedikleri puanları alamadıklarını belirten Doğan ‘Grupta üst sıralarda kendimize yer bulmak için evimizde puan kaybetmek istemiyoruz. Takımda eksik futbolcumuz bulunmuyor tam kadro çıkacağımız Ladik maçını kazanarak çıkışa geçmek amacındayız. Evimizde oynayacağımız bu maçta taraftarlarımızdan takımlarına destek vermesini bekliyoruz’ dedi.