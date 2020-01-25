Osmancık’ın konuğu Merzifonspor

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor ikinci yarının ikinci haftasında evinde Merzifonspor önünde galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

Kırmızı Beyazlı takım grupta en az galip gelen ve en az mağlup olan takımlar sıralamasında üstlerde bulunuyor. Ligde son galibiyetini 3 Kasım 2019’da evinde Ladik Belediyespor’u 3-1 yenerek alan Osmancık Belediyespor o tarihten sonda oynadığı sekiz maçta da bir mağlubiyet alırken diğer tüm maçlardan beraberlik ile ayrıldı.

İkinci yarının ilk maçında Niksar Belediyespor deplasmanından 1-0 mağlubiyet ile dönen Osmancık Belediyespor evinde konuk edeceği Merzifonspor maçını kazanarak hem galibiyet hasretine son vermek hemde taraftarı önünde üç puan sevinci yaşamak amacında.

Konuk Merzifonspor ise ligin ilk yarısında evinde 1-0 mağlup olduğu Osmancık Belediyespor deplasmanından kazanarak dönerek hem rövanşı almak hemde sıralamada üstlerde yer almak amacında.

Osmancık Belediyespor’da cezası biten antrenör futbolcu Turgay Doğan yarınki maçta forma giyebilecek. Doğan ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcularınde katkısı ile gol yollarındaki eksiklerini gidermeleri halinde galibiyet hasretine son vereceklerine inandığını söyledi.