Özcan ve Şeker veda etti

Çorum FK’da görevlerinden istifa eden Başkan Fatih Özcan ve 2. Başkan Mustafa Şeker kampın ilk günü otele gelerek burada teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı yaparak veda edip ayrıldılar.

15 gün önce düzenledikleri basın toplantısı ile istifa kararlarını açıklayan Özcan ve Şeker cuma akşamı Antalya’da kampa başlayan Çorum FK’y otelde ziyaret ettiler. Burda futbolcularla bir toplantı yapan Özcan ve Şeker Sportif Direktör Yakup Ateş ile birlikte son durumu anlattılar.

Başkan Özcan’ın ligin ikinci yarısında takımın başında olmayacağını Sportif Direktör Yakup Ateş’in tek sorumlu olarak göreve getirildiğini mali vecibeleri ise sezon sonuna kadar yerine getireceğini belirterek futbolculara veda ettiği öğrenildi.

2. Başkan Mustafa Şeker’in de futbolculara veda ettiği kısa konuşmanın ardından Başkan ve 2. Başkan futbolcular, teknik heyet ve tüm kamp kadrosu ile tek tek sarılarak vedalaştığı ayrılık sırasında oldukça duygusal anlar yaşandığı gözlendi.

Toplantının içeriği ile ilgili kulüp sosyal medya hesabından sadece sessiz görüntü paylaşımı yapırlırkan konuşmalarla ilgili olarak bir bilgi verilmedi.