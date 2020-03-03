Özlem Öztürk Antalya Maraton’da kürsüye çıktı

HALİL ÖZTÜRK

Antalya’da bu yıl 15.si gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu’nda Çorumlu Özlem Öztürk yaş grubunda ikinci genel klasmanda üçüncü olarak iki madalya kazandı.

Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı’nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi’ne, Lara Plajları’ndan 21’inci kilometredeki dönüş noktasına ulaştı. Sporcular gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamladı.

Kadınlar maratonda birinciliği Rezeda Galyamova 3 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesi ile birinci olurken İstanbul Terakki Okullarında Öğretmen olarak görev yapan Çorumlu Özlem Öztürk ise 3 saat 25 dakika 43 saniyelik derecesi ile ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

Türkiye’de bir çok yarışta derece elde eden Özlem Öztürk bu yıl ilk maratonda koştu. İlk kez koşmasına karşın elde ettiği derece ve başarı ile önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar kazanacağını gösterdi. Özlem Öztürk ilk kez koştuğu maratonda elde ettiği derecenin kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek çalışmaya ve daha büyük başarılara kazanmak istediğini sözlerine ekledi.