Pehlivan torunları kürsüye çok yakıştı

EROL TAŞKAN

Üyüklü genç pehlivanlar, Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nda düzenlenen Tevfik Kış Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu.

Pehlivan olan merhum dedeleri Ali Eryücel'in izinden giden amcaoğulları Muhammed Ali Eryücel ve Bekir Eryücel, Küçük Orta Büyük Boy ve Büyük Orta'nın şampiyonu oldu.

Rakiplerini tek tek devirerek, pehlivanlıktaki başarılarını er meydanında gözler önüne seren Üyüklü pehlivanlar, dedelerinden aldığı mirası yaşatmaya ve birincilik kürsülerini kimseye kaptırmama yolunda başarıyla ilerliyor.

Güreş severlerden büyük takdir toplayan genç pehlivanlar, yiğitliklerine rağmen mütevazi duruşlarıyla da bol bol alkış aldı. "Darısı başpehlivanlığa" dualarına muhatap olan genç pehlivanlar, başarılarını pehlivan dedelerine atfetti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 12:53