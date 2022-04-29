Play off'taki rakibimize ceza yağdı!

HALİL ÖZTÜRK

Ligin son maçında Çorum FK ile karşılaşacak Afjet Afyonspor’a PFDK’dan ceza yağdı.

Bu maçta kırmızı kart gören altı futbolcuya toplamda 19 maç ceza verildi. Bu altı futbolcu da Çorum FK maçında forma giyemeyecekler.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Bayburtspor maçının son dakikalarında sahada altı futbolcu kalmasından dolayı ceza kurulu ev sahibi takımı hükmen galip saydı.

Bu maçta futbolcular Fatih Aktay, Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk ve Taha Can Velioğlu’na üçer maç ve üçer bin lira eski Çorum FK’lı futbolcu Yakup Yiğit’e ise dört maç ve dört bin lira ceza verdi. Kulüp görevlisi Halil İbrahim Özkaya’ya ise 5 maç soyunma odası ve kulübeye giriş yasağı ile üç bin lira ceza verdi.

Aynı maçta kırmızı kart gören Bayburtspor’dan Ömer Yıldız’a da üç maç ve üç bin lira ceza verildi. Sarı siyahlı kulübe ise çirkin ve kötü tezahürat ilk kez olduğu için ihtar cezası verildi.

Sarıyer kulübüne ise takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 3,200 lira çirkin ve kötü tezahüratı dördüncü kez yapıldığı için 12 bin lira ceza verildi. Sarıyer Başkanı Saffet Akkoyun’a 75 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira futbolcu

Oğuzhan Açıl’a ise iki maç ve iki bin lira ceza verildi.