Play-off yolunda zorlu viraj

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 30. hafta maçında bugün saat 14’de Anagold24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde son sekiz maçta yakaladığı büyük çıkış ile play-off potasına iyice yaklaşan Çorum FK bugünki maçtan da istediğini alarak ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kötü başladığı sezonun özellikle ikinci yarısındaki çıkışı ile play-off hedefini odaklanan kırmızı siyahlı takım son sekiz maçında altı galibiyet ve iki beraberlik alarak on puanlık farkı üçe kadar düşürdü. Bu çıkışın verdiği moralle Erzincanspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları nedeni ile Nafican ve Salih Zafer ile kart cezalıları Ömer Bozan ve Eren Tokat forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Erzincanspor ise iyi başladığı sezonun ikinci yarısındaki düşüş sonrası Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yolları ayırdıktan sonra iki maçta takımın başında Sportif Direktör Erman Kılıç çıktı. Son iki maçından beraberlik ile ayrılan Erzincanspor evinde oynayacağı Çorum FK maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bugün saat 14’de Müstakil Atletizm Pisti sahasında oynanacak Erzincanspor- Çorum FK maçını Adana bölgesi hakemi Tarık Güldal yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mersin’den Mehmet Saldıraner ve Kilis’den Mehmet Ali Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hatay’dan Deniz Kükrek.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 11:23