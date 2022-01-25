Play-off’a bir adım

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor play-off biletini büyük oranda garantiledi.

Ligde son iki maçlar öncesinde en yakın rakibi Ziraat Bankart’ın beş puan önünde buunan temsilcimiz iki maçtan birini kazanması halinde bile play-off biletini alacak.

Hafta sonunda Başkent’te Halkbank önünde ikinci sette zorlansada maçtan 3-0 galibiyet ve üç puanla ayrılarak 30 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Grupta Anadolu Voleybol, Çankırı Birlikspor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ziraat Bankkart ise Darüşşifa Okullarını’nı 3-0 yendi.

Çorum Belediyesi Gençlikspor son üç haftada bir haftayı bay geçecek en yakın rakibi Ziraat Bankkart takımıda aynı şekilde. Temsilcimiz Ziraat Bankkart ile deplasmanda oynayacağı maçı 3-2 kaybetmesi halinde bile son maçı beklemeden play-off biletini alacak. O maçı kaybetmesi halinde ise sezonun son maçında Çankırı Birlikspor’u evinde yenmesi halinde de ilk hedefine ulaşacak.

Sungurlu iyi başladı kötü bitirdi

Gruptaki diğer temsilcimiz Sungurlu Belediyespor TVF Spor Lisesi deplasmanında rakibi önünde iyi başladığı maçta ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci setten itibaren ise final bölümlerinde yaptığı hatalar ile 25-21, 25-16 ve 25-22’lik skorlarla kaybedince haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla TVF Spor Lisesi 22 puanla dördüncü sırada yer alırken temsilcimiz 10 puanda kaldı.