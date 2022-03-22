Ragbi’de ilk galibiyet

HALİL ÖZTÜRK

Ragbi’de ilk takımımız Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk resmi maçında Samsun temsilcisini 10-5 yenerek Türkiye Şampiyonasına çok iyi bir başlangıç yaptı.

Trabzon’da dün başlayan Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Şampiyonasında Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi C grubunda Ordu Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Sarıçam Spor Lisesi ve Samsun Yunus Emre MTAL ile yer aldı.

16 takımın dörderli dört grupta mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk maçında Samsun Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kıran kırana geçen mücadeleyi 10-5’lik skorla kazanarak gruba galibiyet ile başladı.

Temsilcimiz bugün Ordu yarın ise Adana temsilcileri ile karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çapraz olarak çeyrek finalde eşleşecek. Eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda kupalar sahiplerini bulacak.

Hemşehrimiz Kaymakam’dan yakın ilgi

Türkiye Şampiyonasının yapıldığı Vakfikebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yakın ilgi gösterdi. 1984 Sungurlu doğumlu Uzan ilk ve orta okulunu Sungurlu’da liseyi ise Atatürk Lisesi’nden okuduktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Açılış töreninde Çorum takımının yanına gelen Uzan başarılar diledi ve takımı makamına davet etti.