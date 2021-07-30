Sabah güç akşam taktik

HARUN AKKAYA

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK günü yaptığı çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı Siyahlılar sabah ilk bölümü kondisyon salonunda ikinci bölüme sahada yaptığı çalışmanın ardından akşam ise sahada taktik antrenmanı ile günü tamamladılar.

Çorum FK sabah saat 10’da ilk grup tesis kondisyon merkesinde bulunan aletlerde çabuk kuvvet hareketleri yaparken bu grup tesis sahasına geçerken ikinci grup kondisyon salonuna girdi.

Sahada kurulan istasyonlarda çabuk kuvvet hareketleri yaptıran Teknik Heyet takımın fizik ve koordinasyonunu en üst seviyeye getirmek için hazırladığı özel programı uyguladı. Bu çalışmalara Hasan ve Muhammed dışında tüm sporcular katıldılar. Kıvanç fizyoterapist gözetiminde çalışırken kaptan Umut ve Tarık ise takımla birlikte çalıştılar.

Kırmızı Siyahlı takım akşam ise saat 18’de tesis sahasında günün ikinci antrenmanına çıktı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Ardından önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Aykan Atik yeni sezon oyun anlayışları konusunda eksik gördüğü konularda sporculara uyarılarda bulunmaya devam etti.