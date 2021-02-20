'Sadece ama sadece kazandığımız için mutluyum’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir iyi oynamadıklarını ancak önemli olanın kazanmak olduğu bir maçtan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taşdemir, İnegölspor ile oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede çok iyi başladıkları maçın ilk bölümünde 4-0 gibi farklı skorla öne geçebilecekleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek ‘Öne geçtikten sonraki bölümde oyunu kontrol edemedik. Özellikle ikinci yarının belli bir bölümünde çok dirençsiz kaldık. Bu tür maçlar olacaktır ikinci yarılarda böyle maçlara gebedir. Rakipler düşmemeye oynuyor bizimde bir hedefimiz var. Zor maçlar olacaktır önemli olan kazanmaktır sadece ve sadece kazandığımız için mutluyum. Oyunun belli bölümlerinden hiç memnun değilim. Fakat sonucunda kazandığımız ve üç puanın sahibi olduğumuz için mutluyuz’ dedi.

Taşdemir, hafta içinde deplasmanda oynayacakları Niğdespor maçı içinde yaptığı açıklamada; ‘Buna benzer bir maç oynayacağız. Rakibimiz sondan dördüncü sırada puanlar birbirine çok yakın. Can havli ile oynamak çok farklı bir şey. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Umut ediyorumki bu maçta belli bölümlerde ortaya koyamadığımız direnç oyununu o maçta sahaya yansıtarak bizim için çok önemli olan üç puanı alarak döneceğimizi umut ediyorum’ diye konuştu