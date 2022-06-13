SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Arslan Iğnak, Serhat Doğan, Ferhat Türkmen.
SAĞLIKÇILAR: Ramazan, İrfan, Arif, Volkan, Hakan, Zihni, N. Selman, Güvenç, Cem, Yasin, Kemal, Zekeriya, Cengiz, A. Kerim, Enes, Taha, Muhammet Atıcı, Muhammet Yaytokgil.
ARİSSA GIDA: Bahattin, Kenan, Oktay, Erkan, Rıza, Cengiz, Ceylan, Rıdvan, Serhat, Bayram, Alaattin, Ahmet Orhan, Ahmet Niyazi, Yusuf, Gökhan, Mahmut, Musa, Mehmet.
KIRMIZI KART: 59. dak. Serhat (Arissa Gıda).
GOLLER: 26. dak. N. Selman, 35. ve 60+2. dakikalarda Kemal (Sağlıkçılar), 40. dak. Mehmet, 49. dak. Serhat (Arissa Gıda).
Sağlıkçılar uzatmalarda güldü: 3-2
SAHA: Mimar Sinan.
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