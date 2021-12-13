Saha savaş alanına döndü, 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı

U 18'da lider İskilipspor ile ikinci sıradaki H.E Kültürspor arasındaki kritik maç 0-0 berabere sonuçlandı ancak maç sonunda saha adeta savaş alanına döndü ve darbe alan iki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumartesi günü 1 nolu sahada oynanan maçta İskilipspor kontrollü bir futbol ortaya koyarken kazanmak zorunda olan HE Kültürspor daha baskılı oynadı. Ancak İskilipspor rakibine boş alan bırakmayarak kalesinde pozisyon vermedi ve maçta başladığı gibi golsüz beraberlik ile sona erdi.

Centilmence geçen fair play davranışlar ile tamamlandıktan sonra kazanamayan HE Kültürspor futbolcuları üzülürken İskilipspor futbolcuları ile rakibi ile puan farkını korumanın sevincini tribündeki taraftarları ile yaşamaya giderken futbolcular arasında tartışma başladı. Bu tartışma ile saha içinde futbolcular birbirlerine girerken bu arada tribünden atlayan taraftarlarında olaya karışması ile saha bir anda savaş alanına döndü.

Maçta görevli emniyet güçleri sayı olarak az olunca amatör kulüp yöneticileri ve idarecileride araya girerek olayları önlemeye çalıştı.

Takviye Emniyet güçlerinin gelmesi ile olaylar yatıştırıldı. Sakinleşen ortam birkaç futbolcu arasında yeniden başlaması üzerine gerilim yine arttı ve bu arada bir futbolcunun burnu kırılırken bir futbolcu ise aldığı darbe nedeni ile çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayları önlemeye çalışan Emniyet güçleri bazı isimleri göz altına aldı ve ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Maçın beraberlikle bitmesi ile İskilipspor 17 puanla liderliğini devam ettirirken HE Kültürspor ise 13 puana yükseldi ve üçüncü sıraya geriledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:41