‘Sahada istediklerimizi yapamadık mağlup olduk’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, Afyon deplasmanında aldıkları mağlubiyetten dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Küçükoğlu takım olarak Afyonspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve sonucunda da mağluh olduklarını belirterek camiadan özür diledi.

Küçükoğlu önceki hafta evlerinde oynadıkları Hekimoğlu maçında verdikleri mücadelenin Afyon maçı öncesinde umut verdiğini belirterek ‘Hafta başından itibaren Afyon maçına hazırlandık. Tüm çalışmalarımızda hedefimiz en azından Afyondan bir puanla dönmek üzerine yaptık. Malesef maçın ilk yarısında yediğimiz golden sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıyı mağlup tamamladık. İkinci yarıda da istediklerimizi sahaya yansıtamayınca maçtan puansız ayrıldık. Takım olarak sahada istediklerimizi yapamadık bunun sonucunda da mağlup olduk.

Ligin kalan haftalarında takım olarak en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu aşamada yapacak fazla bir şey yok daha çok çalışıp eksiklerimizi gidererek takıma ve camiaya moral verecek sonuçları almak istiyoruz. Bunun içinde biten maçtan gereken dersleri alıp önümüze bakmak zorundayız’ dedi.