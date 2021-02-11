Sahada taktik dışarda moral verme çalışması

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Pazar günü Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çift kale maçla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör İsmet Taşdemir bozulan moralleri toparlamak için yoğun bir çaba gösteriyor. Teknik Heyet ile birlikte futbolcularla gruplar halinde yaptığı toplantılarla Afyonspor maçına hazırlamaya çalışan Taşdemir, yapılan taktik çalışmada da buna devam etti.

Mehmet Sedef’in takımdan ayrı olarak özel program doğrultusunda çalıştığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Çalışmanın ilk bölümünde rakibe baskı üzerinde duran Teknik Direktör İsmet Taşdemir rakibe boş alan bırakmamaları ve topun bulunduğu bölgeye baskı yapılmasını istedi.

Çalışmanın son bölümünde ise Afyonspor maçı taktik provasını yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet bu maçta sahaya süreceği on biri belirlemek için arayış içinde olduğu gözlendi. Hafta başından buyana bozuk olan morallerin yapılan çalışmalar ile biraz olsun düzeldiği gözlendi.

Çorum FK, Afyonspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Afyon’a hareket edecek.