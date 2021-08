Sakatlarda son durum

Çorum FK’da sakat futbolcular lig öncesi son hazırlık maçını tribünden izlediler.

Kırmızı Siyahlı takımın sezon başından bu yana sakatlıkları nedeni ile Fizyoterapist gözetiminde çalışma yapan Kıvanç Kaya, Berkay Değirmencioğlu, Hasan Küçcük Sefa Akın Başıbüyük ve Seçgin Getbay ile yeni sezon Konyaspor kulübüne transfer olan Nafican Yardımcı Erbaaspor maçını kapalı tribünden birlikte izlediler.

Çorum FK fizyoterapisti Semih Can Aydın sakatlıkları nedei ile takımdan ayrı tedavileri devam eden futbolculardan Kıvanç Kaya’nın Ekim ayı ilk haftasında takıma döneceğini Berkay Can Değirmenci’nin ise yeni haftanın ilk çalışmasında takımla çalışmalara başlayacağını söyledi. Seçgin Getbay’ın tedavisinin ise 8-14 Eylül tarihleri arasında takıma katılmasını planladıklarını belirten Semih Can Aydın Hasan Küçcük’ün bugünden itibaren takıma katılacağını Sefa Akın’ın 5-7 gün arasında takıma katılacağını Muhsin’in ise önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlanacağını belirtti.

Emre’nin geçirdiği enfeksiyon hastalığı nedeni ile tedavisinin tamamlandığını bugün takıma katılacağını belirten Semih Can Aydın Umut’un ise son iki gün enfeksiyon nedeni ile antibiyotik tedavisi nedeni ile Erbaaspor maçında forma giymediğini hafta sonu sezonun ilk karşalaşmasında takımdaki yerini alabileceğini söyledi.