Salih Zafer çok korkuttu

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın dün Erzincanspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Salih Zafer yürekleri ağza getirdi.

Tecrübeli futbolcu bir yanda kaleci Onur ile anlaşmazlık sonucu birlikte yükseldikleri pozisyonda Onur’un müdahelesi ile yerde kaldı.

Maçın hakemi bu kritik pozisyonda hemen oyunu durdurmak yerine devam ettirdi. Erzincanspor futbolcularının bile topu bıraktığı pozisyonda saha içindeki futbolcular hakemden önce sağlıkcıları sahaya davet ettiler.

İki takım sağlık ekibininde müdahelesi sonucunda Salih Zafer tehlikeyi atlattı ve kısa süreli bir tedavinin ardından maça devam etti.