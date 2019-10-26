Şampiyon Zabıta

HARUN AKKAYA

Çorum Belediyesi 5. Birimler arası futbol turnuvasında şampiyonluğu Zabıta Müdürlüğü kazandı. Final maçında Tesisler Müdürlüğü takımını 7-1 yenen Zabıta Müdürlüğü bu yılın şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Üç grupta 12 takımın mücadele ettiği Birimler Futbol Turnuvasında gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci turda altılı tek grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiler. Bu maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı. Yarı final maçlarını kazanan Zabıta Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğü takımları turnuvanın şampiyonluğu için karşılaştılar.

Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Sahasında oynanan final maçına Tesisler Müdürlüğü sakatlıklar ve hastalıklar nedeni ile bir çok oyuncusundan yoksun çıktı. Zabıta Müdürlüğü ile tam kadro olarak mücadele ettiği rakibi önünde maça çok iyi başladı ilk dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle 3-0 öne geçti ve maçı bir anlamda erken bitirdi.



Sonraki bölümde kontrollü bir müsabaka sonunda rakibini Osman’ın iki Gökhan Çetin’in üç ve Fatih ve Sinan’ın golleri ile rakibini 7-1 yenerken Tesisler Müdürlüğü’nn tek golü ise Hakan’dan geldi. Maçı farklı kazanan Zabıta Müdürlüğü’nün şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvanın ödül töreninde ilk dört sırayı alan takımlara kupa sporculara madalya ve birer hediye çeki verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ödül töreni sonrasında yaptığı konuşmada Belediye çalışanları arasındaki diyaloğu artırmak ve spor yapmalarına imkan sağlamak amacı ile düzenlenen turnuvanın bu yıl centilmence geçmesinden dolayı tüm takımları kutladı. Aşgın dereceye giren takımları ayrıca tebrik etti ve önümüzdeki yılki turnuvada daha fazla katılımla olması dileğinde bulundu.