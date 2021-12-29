‘Şampiyonluk kutlamasında neden ‘Elin Antalyalısı’ demediniz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK 2. Başkanı Mustafa Şeker sadece Fatih kardeşine destek olmak için Çorum FK’da görev aldığını ancak son söylemlerin kendisini ve Fatih Özcan’ı çok üzdüğünü belirterek; ’Keşke şampiyon olup kupa ile otobüs üstünde kutlama yaparken orda bana ‘Elin Antalyalısı orda ne işin var in aşağı’ denilseydi." dedi.

Şeker dün Fatih Özcan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: ‘İki yıl önce basın karşısına çıkmıştım. Bu toplantıyı tek başıma yapacaktım ancak son bir iki gündür yaşadıklarımız sonucunda birlikte yapmaya karar verdik. Bizim bugün itibari ile Çorum FK serüveni bitmiştir. Bu kubbede hoş bir seda bırakabildiysek Çorum’a armağan olsun. Bu kadar Çorumlu varken elin Antalyalısının burda ne işi var doğru. Keşke bu sözleri şampiyonluk kutlamasında otobüs üzerinde iken söyleseydi.

‘Bu işe Fatih Özcan’ın Çorumspor sevdası yüzünden girdim’

Bu işe Fatih Özcan’ın Çorumspor’a sevdası yüzünden girdim. Biz el açıp dilenmeyiz gücümüz oranında bu kulübe sahip çıkalım dedik. Ben bugün Çorum FK’ya ne kadar para verdiğimi inanın bilmiyorum. Muhasebeme söyledim giden paraları söylemeyin dedim. Hiç kimseden bir kuruş elden para almadık.

‘Elin Antalyalısı çıkmayan lisanslar için tatilini bırakıp gelirken siz nerdeydiniz’

Takımın lisansı çıkmadığında elin Antalyalısı tatili yarıda bölüp Bolu’ya giderek takımın lisanslarını çıkardık. Ben elin antalyalısı bunu yaparken siz nerdeydiniz. Bu noktadan itibaren yine aynı duruma gelinse artık bizim dönüşümüz yok. Biz bu kararı İnegölspor maçından sonra aldık. Afyon maçına kadar takımı devre arasına kadar götürmek için bu kararımızı erteledik.

‘Fatih’in siyasi bir figür haline getirildiğini gördüm’

Allah belanı versin diyen arkadaş Fatih Özcan ve biz bunu haketmediğimizi düşünüyorum. Rol model bir başkanlık yapan üstüne koyarak götüren marka değeri olan bir kulüp yapan bir insan bun haketmiyor. Bu takım 2-3 takviye ile 1. ligde oynar. Devre arasında bu koltuktan kalkacağımızı İnegöl maçından sonra karar verdik. Elin antalyalıısı olarak gördüğüm futbol ayağının bittiğini Fatih’in siyasi bir figün haline geldiğini gördüm. Akıl almaz işler olmaya başladı.

‘Çorum’da güzel hatıralar ve anılar biriktirdik’

Şampiyon olduğumuz sezondaki inanca inanarak bu sezon yola çıktık. Ancak bu kadar çabaya rağmen Allah belanı versin’i haketmediğimizi düşünüyorum. Biz bir sevda uğruna yola çıktık. Bu saatten sonra Fatih kardeşime söz söyletmem. Bu kulübü aldık ve bir kimlik kazandırdık. Kulübü alırkende silah dayamadık veriyoruz dediler bütçemizi açıkladık delegelerin oyları ile teslim aldık. Çorum’da güzel hatıralar ve anılar biriktirdik. Bu saatten sonra bizim işimiz bitti hakkınızı helal edin.