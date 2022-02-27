Sarıyer:1-Çorum FK:1⚽

Çorum FK ligin 27.haftasında İstanbul'da Sarıyerspor ile karşılaşıyor.

Ligde 3 maç üst üste kazandıktan sonra play of potasına giren ancak son 2 maçı kaybederek potadan yeniden uzaklaşan Çorum FK, Sarıyerspor'a konuk oluyor. Çorum FK'da eksiklikler ve sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.

Karşılaşma Muhammet Ali Meteoğlu'nun düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR..

⚽'DAKİKA 33: Sarıyerspor Bertul'un attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK YARI SARIYER'İN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ. 41.DAKİKADA ÇORUM FK'NIN GOLÜ OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ.

DAKİKA 87: Çorum FK'da Hakkı Can Aksu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

⚽'DAKİKA 90:Çorum FK, maçın son dakikalarında Burak Çalık'ın golüyle beraberliği sağladı. 1-1

MAÇ SONA ERDİ

Çorum FK, Sarıyer'de son dakika golüyle beraberliği kurtardı. Ligde son 2 maçını kaybeden Çorum FK, Sarıyerspor'la 1-1 berabera kaldı. 13 eksikle İstanbul'a giden Çorum FK, eksiklerine rağmen beraberliği kurtardı. Çorum FK bu sonuçla puanını 44'e yükseltirken, 9.sırada yer aldı. Çorum FK, haftaya evinde Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 21:18