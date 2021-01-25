‘Şartları uyan bulursak bir kenar bir orta saha alacağız

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan bir kenar bir orta saha transfer etmek istediklerini ancak şu anda uygun isim bulamadıkları için beklemede olduklarını söyledi.

Başkan Özcan, Teknik Heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini dört ismin dışında bir kenar oyuncusu ile bir orta saha almayı planladıklarını belirterek ‘Kesinlikle yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Oyun kalitemizi artıracak hiç bir oyuncuyu bulamadık. Bulduğumuz oyuncularında sözleşmesi devam ediyor bu dönemde almamız mümkün değil. Hem futbolcu bulmak zor hemde uygun fiyata. Örneğin sol bek için yarım sezonluğuna 700 bin lira isteyen oyuncular var. Bizim bu paraları vererek takım içi dengeleri bozmamız söz konusu değil. Bu yüzden transferin son gününe kadar bekleyeceğiz. Gerek bizler gerekse teknik heyetin onayını alan bir isim bulmamız halinde transferi hemen gerçekleştireceğiz. Transferin son gününe kadar böyle isimle bulamazsak sezonu bu kadro ile tamamlayacağız. Şu anda isimler geliyor hocamıza sunuyoruz ancak beklemeye aldığımız bile bir oyuncu bulunmuyor. Manisa maçından sonra yeniden bir değerlendirme yapıp uygun isim bulabilirsek kadromuza katacağız’ dedi.