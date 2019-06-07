Şeker şampiyonluğu kutladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorumlu olmamasına karşın Yeni Çorumspor yönetiminde 2. Başkan olarak görev yapan ve ekonomik olarak büyük katkı veren Mustafa Şeker şampiyonluğun tüm Çorum’a hayırlı olmasını diledi. Yeni sezonda görev almayacağı açıklanan Mustafa Şeker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk ve sonrasındaki mutlulukları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Şeker açıklamasında şu görüşlere yer verdi ‘Futbol Takımımız, büyük bir başarıya imza atarak, kendilerine inanan güvenen, hiçbir koşulda takımlarını yalnız bırakmayan Büyük Çorum taraftarları başta olmak üzere, Çorumlu tüm futbol severleri onurlandırmış ve şampiyonluk kupasını layık olduğu yere; şehrine, gururla getirmiştir.

Bu anlamlı kupanın gelişi, sadece bir şampiyonluk hikayesi değil, aynı zamanda ilahi adaletin tecellisidir. Yıllarca beklentiden öteye gidememiş büyük bir hayali gerçekleştirerek, tarihe geçecek bir zafer elde etmek, Çorum sevdalısı Fatih Özcan Kardeşime ve onun dava arkadaşlarına nasip olmuştur.

Büyük Çorum Taraftarına, Çorum futbolseverlerine ve futbol camiasına hayırlı olsun. Bu Şampiyonluğun öyküsü yazılacaksa elbette en çok adı geçmesi gereken isim lideri olduğu takımın dümenini sımsıkı tutan, camiayı en vahşi fırtınaların içinden çıkarmayı başaran, hedeflenen vizyon çerçevesinde dik duruşundan taviz vermeyen Fatih Özcan olmakla beraber; bu başarı aynı zamanda, inancını hiçbir zaman kaybetmeyen tüm yönetim kurulu üyelerinin, tesislerde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın, büyük bir sabır ve inatla hayallerinin gerçekleşmesini bekleyerek, sezon boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Çorumspor taraftarlarının, sezon içinde görev alan tüm teknik heyetlerin ve harika performansları ile son haftaya kadar şampiyonluk yarışından kopmadan geriden gelip zafer elde etmenin gururunu yaşayan tüm futbolcu kardeşlerimindir... Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum Aslan Parçaları.