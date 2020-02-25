Şeker’den Aşgın’a stat ricası

Çorum FK 2. Başkanı Mustafa Şeker Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan stadın devri konusunda prosedürü hızlandırarak ligdeki son dört maçlarında camiaya yeni muhteşem stadda buluşturmasını istedi.

Şeker dün düzenlenen basın toplantısında yeni sürecin Çorum FK adına hayırlı olmasını dilediği konuşmasında Lütfen, prosedür bir an evvel tamamlansın ve biz artık yeni stadımızda maçlarımızı oynayalım. Süreç hızlansın” şeklinde konuştu.

Çorum Futbol Kulübü’nün iyi bir başkan, hoca ve taraftara sahip olduğunu da kaydeden Mustafa Şeker, “Buradan Çorumlulara sesleniyorum. Başkanınıza ve takımınıza sahip çıkın. Kenetlenin ve 3.yılda bu takımı hep birlikte 1.Lig’e çıkartalım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 21:16