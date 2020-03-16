Seriler bozuldu

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de lider Çimentospor, ligde kalma mücadelesi veren ve son sırada bulunan Sungurlu Belediyespor 0-0 bebare kaldı.

Çimentospor 15. maçında ilk kez puan kaybı yaşarken konuk Sungurlu Belediyespor ise ikinci yarıda ilk beş hafta kazandıktan sonra Çimentospor önünde ilk puan kaybı yaşadı.

1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısında konuk Sungurlu Belediyespor hücumda daha etkili bir futbol ortaya koydu. Rakip kalede iki net pozisyon bulan Sungurlu Belediyespor son vuruşlarda başarılı olamayınca devre 0-0 beraberlikle sona erdi. İlk yarının son dakikasında Çimentospor’dan Mücahit kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

İkinci yarının başında rakibin eksik olmasını değerlerdirmek isteyen Sungurlu Belediyespor hücumda fazla üretemedi. 69. dakikada Sungurlu Belediyespor’da Erdem kulübeden Oğuzhan ise sahada kırmızı kart görünce takımlar sahada sayısal eşitlendi.

Son bölümde orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçtan takımlar başladığı gibi 0-0 beraberlikle ayrılarak haftayı birer puanla kapattılar. Çimentospor 43 puana yükselerek liderliğini devam etririrken Sungurlu Belediyespor ise 13 puana yükseldi.