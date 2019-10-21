Sessiz kaldık

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor son üç maçını kazanmanın verdiği moralle çıktığı Tarsus İdman Yurdu karşısında 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez berabere kaldı. Kırmızı Siyahlılar rakibi önünde ilk yarıda taha etkili bir oyun ortaya koydu. İkinci yarıda ise konuk takım topa daha çok sahip oldu ancak son bölümde kırmızı siyahlı takım girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı.



Hafta sonu Hacettepe maçından farklı olarak savunmanın göbeğinde Osman’ı çeken Teknik Direktör Bahri Kaya kanatta Mikail’in yerine Mert’e şans verirken savunmanın solunda ise Ferdi’ye forma verdi.

Maçın ilk yarısında Yeni Çorumspor topa daha çok sahip oldu ve özellikle kanatlardan getirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı. Tarsus İdman Yurdu ise hücumda çok adam bulundurarak etkili olmaya çalıştı. İlk yarının son dakikalarında iki pozisyondan yararlanamayan Yeni Çorumspor ikinci yarıda orta saha üstünlüğünü rakibine kaptırdı.

Buna karşın iyi top yapan ve özellikle kanatlardan etkili gelen kırmızı siyahlı takım final paslarında beklenen başarıyı gösteremedi. Son bölümde maçın git gellerin olduğu anlarda iki kez bu sezon ilk kez forma giyen Hakan Yağmurkaya ile iki pozisyon bulan Yeni Çorumspor bu pozisyonlarda tecrübeli futbolcu beklenen performası gösteremeyince maç başladığı gibi golsüz beraberlikle bitti.

Maçı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Baş Savcısı Ahmet Fatih Ağca, Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yedi bin civarında Yeni Çorumspor taraftarı ile Tarsus’dan gelen 50 kadar konuk takım taraftarı maçı izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR:

18. dakikada sağ kanattan gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında ceza sahasına yapılan ortada Emircan penaltı noktasına yakın yerden bom boş şükseldi kafayı vurdu top direğin dibinden az farkla auta gitti.

34. dakikada Yeni Çorumspor ilk yarıdaki en etkili atağını geliştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Kıvanç gelişine sert vurdu kaleci Barış son anda topu köşeden kornere çeldi.

45+2. dakikada kırmızı siyahlı takım gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Mert ani atakta topla hareketlendi ceza sahasına gelmeden arka direğe ortasında Murathan bom boş durumda önce vurmadı ardından gecikince araya giren savunma mutlak bir tehlikeyi önledi.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

51. dakikada ani gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında Alper sol kanattan topla ceza sahasına girdi çaprazda kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı anda uzak köşeye plasedi top direği sıyırarak auta gitti.

71. dakikada sağ kanattan Yılmazcan topla hareketlendi Ferdi’nin kurtuldu ve ön direğe ortasındaMehmet Kaan kafayı vurdu top uzak köşeden kale direğini sıyırarak auta gitti.

90+1. dakikada Yeni Çorumspor galibiyet golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan Ertuğrul’un ortasında arki direkte Hakan bom boş buluşdu vurmak yerine topu önce indirdi pozisyon kaçtı derken ortaya çıkardığı topa ön direkte Kıvan ayak koydu kaleci topu kornere tokatladı ancak maçın hakemi aut dedi maçta başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.