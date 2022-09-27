Sevinç böyle güzel ve anlamlı

HARUN AKKAYA

Çorum FK futbolcuları Batman maçında attıkları gollerden sonra sevinçleri ile takım olma ve camiaya bunun mesajını verme adına doğru işler yaptılar.

Afyonspor deplasmanında attkları golden sonraki görüntüleri nedeni ile eleştirilen kırmızı siyahlı takım Batman maçında doğru olanı yaptılar ve sevinçleri takım olarak ve taraftarları ile birlikte yaşadılar.

Zorlu maçta rakipleri önünde geriye düşmesine karşın maçı çevirmeye başaran Çorum FK’da futbolcular golü attıktan sonra tribündeki taraftarlarına koşarak bunun sevincini hep birlikte yaşadılar. Bunu yaparken de bireysel olarak değil tüm takım oyuncuları arkadaşlarının sevinçlerine ortak oldular.

Bu tablo hem takımın inancının artmasına hemde camianın taraftarın ve şehrin takıma olan inancı ve güveninin artmasına neden olacaktır. Galibiyet güzel ancak bi coşku ve birlikte sevinmeyi başarmak hedefe giden yolda çok daha önemli.