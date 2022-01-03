Sezonun ilk şampiyonu U 18’de HE Kültürspor

MURAT KARASU

Amatör Futbol’da 2020-21 sezonunun ilk şampiyonu HE Kültürspor oldu. U 18 Liginde son maçında Eti Lisesi Gençlikspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1 yenen Kültürspor, Mimar Sinan’a ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Cumartesi günü 1 nolu sentetik sahada oynanan maça Eti Lisesi Gençlikspor sporcu yetersizliği nedeni ile 10 kişi ile başladı. Bu sezon şampiyonluk iddiası olmamasına karşın özellikle şampiyonluk mücadelesi veren üç takıma karşı oynadığı oyun ve verdiği mücadele ile alkışı hak eden Eti Lisesi, Kültürspor önünde de aynı mücadeleyi verdi.

On kişi oynadığı maçta rakibi ile ilk yarıda başa baş bir oyun oynayan Eti Lisesi ilk yarıyı 26. dakikada Batuhan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ilk dakikalarda yine rakibi önünde mücadelesini sürdüren Eti Lisesi 60. dakikada Tuğrulhan’ın golü ile Kültürspor skoru eşitledi. Hemen ardından Atıf’ın golü ile öne geçen Kültürspor rakibin direncini kırdı.

Bu dakikadan sonra Eti Lisesi’nde eksik oynamanın verdiği dezavantajlar ile birlikte Eti Lisesi’nde sakatlıklarda olunca Kültürspor Tuğrulhan’ın ikinci Anıl ve Emir Eren’in birer golleri ile maçı 5-1 kazanmayı başardı. Aynı saatte oynanan diğer maçta Mimar Sinan, İskilipspor’u 3-0 yenince Kültürspor takımı sezonu 22 puanla bitirdi ve aynı puana sahip Mimar Sinan’a karşı ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 15:35