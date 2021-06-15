Sinan Kurumuş da Tarsus’da

Çorum FK ile geçen sezon grupta gol krallığını kazanan Sinan Kurumuş yeni sezon için kırmızı siyahlı takımın muhtemel rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile anlaştı.

Yeni sezon için çok iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen bir çok transfer yapan Tarsus İdman Yurdu takımı dün Sinan Kurumuş transferinide açıkladı. Kulüpten açıklamanın yapılmasının ardından ise golcü futbolcu kendi hesabından yaptığı paylaşımda ‘Şova hazır mısınız, büyük Tarsus yürüyüşünde bende varım’ dedi.

Sarı Lacivertli takım daha öncede geçen sezon Çorum FK formasını giyen Cengiz Ötkün’ü kadrosuna katmıştı. Sinan Kurumuş’un Çorum FK ile bir sezon daha sözleşmesi devam etmesine karşın anlaşmasında olan 500 bin lira getirir gider maddesini kullanarak Tarsus İdman Yurdu’na transferini yaptı.

Sinan Kurumuş’a Tarsus İdman Yurdu takımının yaklaşım 2 milyon lira civarında bir ücret verdiği öğrenildi.