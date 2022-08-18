Sinan Kurumuş ile görüşmeler başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da forvet transferinde Sinan Kurumuş ile temasa geçildiği öğrenildi.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020-21 sezonunda Manisa FK’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan ve bu sezon gösterdiği performansla takımına 28 gollük tarihi bir katkı veren Sinan Kurumuş sezon sonunda ise kırmızı siyahlı takımdan ayrılarak Tarsus İdman Yurdu’na transfer olmuştu.

Tarsus takımında ilk yarıda takımla birlikte çok kötü bir performans gösteren Sinan Kurumuş devre arasında ise sarı laciverli takımdan ayrılarak Şanlı Urfaspor’a transfer oldu. Sarı yeşilli takımda ilk yarıdan daha iyi bir performans gösteren Sinan Kurumuş grubunda gol kralı oldu.

Bu sezon başında ise Urfaspor ile anlaşamayan Sinan geçtiğimiz günlerde 1. ligde mücadele eden Sakaryaspor ile anlaştı. Yeşil siyahlı kulübün forvet mevkiine yabancı transferleri üzerine forma giymesi zora giren Sinan yeni kulüp arayışlarına girdi.

Çorum FK yeni sezon kadrosunu oluşturdu ancak hazırlık maçlarında gol yollarındaki eksikliği gidermek için arayışlara geçildi.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Iğdırspor’dan İbrahim Alan’ı istediği ancak yeşil beyazlı kulübün bu futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine sezon başından buyana Çorum FK’ya ekonomik olarak büyük katkı veren Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz’ün Sinan Kurumuş transferi içinde kırmızı siyahlı kulübe destek sözü verdiği belirtildi.

Bunun üzerine Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Sinan Kurumuş ile ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

Görüşmenin olumlu geçtiği Sinan Kurumuş’un bonservis ve alacağı ücretle ilgili görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde tecrübeli golcünün yeni sezon için Çorum FK’ya dönmesi bekleniyor.