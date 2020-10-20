‘Sıra iç saha galibiyet hasretine son vermekte’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor deplasmanında aldıkları galibiyetin daha anlam kazanması için evlerinde oynayacakları Niğde maçını kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Bahri Kaya geçtiğimiz hafta oynadıkları İnegölspor maçında inanılmaz bir maç oynadıklarını belirterek ‘Galibiyet hasretine evimizde son vermek isterken deplasmanda uzan aylar sonra ilk galibiyetimizi aldık. Gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde gelen bu galibiyet takıma büyük moral oldu.

İnegölspor maçını unuttuk ve hafta boyunca Niğdespor maçına hazırlandık. Ligde çıkışımızı sürdürmek ve hedeflediğimiz üst sıralarda yer almak için kazanmak zorunda olduğumuz bu maçta tüm hesaplarımızı üç puan üzerine yaptık. Moralli haftayı devam ettirmek için kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok.

Ligde basamakları çıkmak için bu maç büyük önem taşıyor. Bu önemli maçı kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Futbolcu arkadaşlarımda bu fırsatı iyi değerlendireceklerine ve kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerine inanıyorum Aylardır evimizde kazanamamanın verdiği olumsuz tabloyu bu maçı kazanarak bitirmek istiyoruz. Aylardın galibiyet sevinci hediye edemedeiğimiz taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz’ dedi.