Sivas Belediyespor:2-Çorum FK:0 ⚽

Çorum FK ligin 25.haftasında Sivas deplasmanında Sivas Belediyespor'a konuk oluyor.
Ligde üst üste 3 maçını da kazanarak play off potasına giren Çorum FK, Sivas deplasmanından puan ya puanlarla dönmek istiyor.
Çorum FK'da bu maçta İsmet Benli, Muhsin Yıldırım, Emre Taşdemir ve Burak Çalık forma giyemeyecek.
Karşılaşma Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal'ın düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
⚽ DAKİKA 27: Sivas Belediyespor korner atışında Gökhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
DAKİKA 33: Çorum FK'da Berkaycan Değirmencioğlu kırmızı kart gördü.
İLK YARI SİVAS BELEDİYESPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
⚽ DAKİKA 74: Abdullah Topkara'nın attığı gol ile Sivas Belediyespor farkı 2'ye çıkarttı.
Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Çorum FK'nın 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Çorum FK, play of yolunda yara aldı. Çorum FK, bu sonuçla 43 puanla 6.sırada yer aldı. Çorum FK, Çarşamba günü evinde Bayburtspor'u ağırlayacak.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022, 15:02