Sivas Tokuş, Trabzon Al ile yeniden anlaştı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın grubunda bu sezon play-off oynayan Sivas Belediyespor ve 1461 Trabzon takımları yeni sezon aynı hocaları ile devam etme kararı aldı.

Ligi üçüncü olarak tamamlayarak play-off oynayan ve Bodrumspor’a elenerek ligi tamamlayan 1461 Trabzon ligin son haftalarında takımın başına getirdiği Mehmet Ak ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada ‘Mehmet Aki ile yeniden anlaşarak önümüzdeki sezonda da devam etme kararı aldık’ dedi.

Sezona mütevazi bütçesi ve kadrosu ile başlayan ancak başarılı performansı ile ligi ikinci olarak tamamlayan Sivas Belediyespor ise Yusuf Tokuş ile yeniden anlaştı.

Ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı kulüple anlaşan bir dönem Çorum FK’da da görev yapan genç teknik adam ile yeniden anlaştığını sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile duyuran Sivas Belediyespor bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.