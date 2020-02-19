Son dakikada BAK'a kaldık! ⚽

Çorum FK ikinci yarının hafta içi mesaisinde Osmanlı Stad’ında Başkent Akademi ile karşılaşıyor.

Ev sahibi Başkent Akademi ise ligde düşme hattında bulunuyor ve evindeki bu maçı kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Pendikspor ile zorlu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı siyahlı takım Çorum maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

DAKİKA 57: Çorum FK, Kıvanç Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

DAKİKA 71: BAK Spor Nezir Özer'in golüyle eşitliği sağladı:1-1

DAKİKA 90:BAK Spor 2-1 öne geçti.

Çorum FK, kötü gidişatına Ankara'da da dur diyemedi. Öne geçtiği maçta yine skor üstünlüğünü koruyamayan Çorum FK, maçtan 2-1 mağlup oldu. Play-off potasından iyice uzaklaşan Çorum FK, Pazar günü kendi sahasında Hacettepe ile karşılaşacak. Hacettepe maçında yeni teknik direktör İsmail Güldüren, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nda ilk maçına çıkacak.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 16:12