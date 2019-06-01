‘Sorun geçen dönemden’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’da Beltaş sponsorluk anlaşması üzerinden Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasındaki tartışma devam ediyor. Bu noktada ortada bir yanlış anlamanın olduğu kesin.

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan Beltaş ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının geçen sene dokuzuncu ayda imzaladıklarını ancak Belediye seçimlerine kadar kulübe tek kuruş ödeme yapılmadığını söyledi. Özcan, Halil İbrahim Aşkın’ın Belediye seçimini kazandıktan sonra anlaşmadaki parayı dört takside ayırarak üçünü ödediğini bir taksidin kaldığını söyledi. Paranın gecikmesi noktasında Halil İbrahim Aşgın’ın bir suçu olmadığını belirten Başkan Özcan yaşanan bu şampiyonluğun ardından beklentilerinin kulübün ihtiyacı olan ve yaklaşık on ay sonra almak zorunda oldukları bu paranın tamamının verilmesi ve üzerinede Belediye’nin şampiyonluk ödülü olarak katkı vermesi. Biz aldığımız parayı almadık demedik fakat böyle açıklama yapılması bizleri üzüyor. Sorunun kaynağı Halil İbrahim Aşgın başkan değil önceki dönemden gelen sorun, bizde bunun çözümünü istiyor ve bekliyoruz’ dedi.