Spor İhtisas 1. Lig’de

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisi 2. Lig play-off maçları sonunda Spor İhtisas kadın takımı ligi bir set averajla tamamladı ve 1. ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Hafta sonunda Kocaeli’nde yapılan play-off ikinci etap müsabakalarında Çorum Spor İhtisas takımı Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Asude Tuba Şimşek’li kadrosu ile mücadele etti.

Hafta sonunda Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan 2. lig play-off müsabakalarında Spor İhtisas Trabzan Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe VMTD takımlarını 3-2, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Isparta Gençlikspor’u 3-0 yenerken İskenderun VMTD ve Etimesgut Belediye Gelişimspor ve Şahinbey Belediyespor’a ise 3-1 yenildi.

Maçlar sonunda Gaziantep Şahinbey Belediyespor ve Çorum Spor İhtisas takımları 14 maçta 11’er galibiyet ve 3’er mağlubiyet alarak 25’er puanla ligi tamamladılar. Şahinbey Belediyespor bir set fazla aldığı için averajla ilk sırada yer alırken Spor ihtisas takımı ise aynı puanla ikinci İskenderun VMTD ise 24 puanla üçüncü olarak 1. lige yükselmeye hak kazandılar.

Spor İhtisas takımı antrenörü Mesut Kuşgöz kovid tedavisi gördüğü için katılamadığı müsabakalarda hem sporcu hemde antrenör olarak görev yapan eşi Sedef Kuşgöz ise geçirdiği covid-19’a rağmen takımı ile birlikte olarak büyük bir özveri gösterdi. Spor İhtisas erkek takımı masa tenisi Süper Ligde mücadele ederken kadın takımı ise 1. lige yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlar 2. liginde mücadele eden diğer takımımız Çorum Belediyesi Gençlikspor ise ligde kalmayı başardı. Azide Ertekin, Mine Şevval Cingöz, Ezel Arslan, Elizan Başar, Elif Nas Aktaş ve Özlem Arslan’dan oluşan kadrosu ile 2. Lig Klasman grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor sekiz takım arasında ilk sırayı alarak 18 maçta 16 galibiyet ve iki mağlubiyet topladığı 34 puanla dokuzuncu oldu ve yeni sezonda da 2. ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Ligde son altı sırada yer alan takımlar ise 3. lige düştüler.