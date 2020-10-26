Spor Şöleni törenle tamamlandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kurumlar arası Spor Şöleninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Cumartesi günü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve Emre Turan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcıları ile turnuvada mücadele eden sporcular ve yakınları katıldılar.

Törenin açılış konuşmasını yapan Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, sporun tüm alanlarında aktif olarak yer aldıklarını sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Özellikle çalışanların spor yapması için organize ettikleri Kurumlar Spor Şöleni’ne katılımın her geçen yıl arttığını il merkezinin yanında ilçelerden de çok sayıda katılım olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Solak, bu ve benzeri organizelerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bu yıl beş branşta organize edilen turnuvada voleybol müsabakaları pandemi nedeni ile iptal edildi. Diğer branşlarda masa tenisinde bayanlarda 15 erkeklerde 96, bowlingde bayanlarda 72 erkeklerde 448 kişi, dart branşında bayanlarda 53 erkeklerde 219 kişi satrançta ise bayanlarda dört erkeklerde 34 kişi katıldı. Toplam 144 bayan 1074 erkek sporcunun mücadele ettiği turnuvya 26 kurumdan sporcular katıldılar.

Turnuvada bayanlarda ferdi olarak sıralama yapılırken erkeklerde ise Satranç dışındaki diğer üç kategoride takım sıralaması yapıldı. Yapılan ödül töreninde dereceye girenlere madalya, birer çanta ve takımlara ise kupaları verildi.

Spor Şöleninde kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Kadın Bowling: 1. Gözde Uçar Örten (Çorum Özel Sağlık Diyaliz Merkezi), 2. Sevgi Yeşil, 3. Merve Bulut, 4. Arzu Özölçed (Tesisler Müdürdüğü). Erkekler Bowling: 1. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültes, 3. Ford Evlüce, 4. Ceza İnfaz Kurumu.

Kadın Dart: 1. Meltem Leblebici (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 2. Canan Kuş (Tesisler Müdürlüğü), 3. Kadriye Taşdemir (İnsan Kaynakları Müdürlüğü), 4. Özlem Yılmaz (Hitit Üniversitesi). Erkekler Dart: 1.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2, Yavruturna Ortaokulu, 3. İtfaiye Müdürlüğü, 4. Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Kadın Masa Tenisi: Tülay Sarsık (Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi), 2. Arzu Ölçer (Tesisler Müdürlüğü). 3. Canan Kuş (Tesisler Müdürlüğü), 4. Fatma Güccan (Hitit Üniversisetisi (Hitit Üniversitesi İİBF). Erkekler Masa Tenisi: 1. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2. L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 3. Milli Eğitim Müdürlüğü Bahçelievler MTAL, 4. Hitit Ünivetsitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi.

Kadın Satranç: 1. İlknur Yılmaz Burnazoğlu (Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi), 2. Özlem Yılmaz (Hitit Üniversitesi SKS), 3. Nuriye Çınar (Halk Eğitim Merkezi), 4. Gülay Atmaca (Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü). Erkek Satranç: 1. Ümt Muştuoğlu (Osmancık Tevfik İleri Anadolu Lisesi), 2. Evren Sarıbay (Gülder Derneği), 3. Ahmet Bal (Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), 4. Davut Sarıkaya (Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi).